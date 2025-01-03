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ВСУ за неделю потеряли 500 человек в зоне ответственности «Днепра»

ВСУ за неделю потеряли 500 человек в зоне ответственности группировки «Днепр»
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Sergiy Palamarchuk/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 500 человек в зоне ответственности группировки ВС РФ «Днепр». Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.

«ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — говорится в материале.

До этого бойцы группировки войск «Днепр» ударили по технике ВСУ.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщали, что бойцы российской группировки войск «Днепр» за неделю уничтожили до 440 украинских военнослужащих, а также 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе три американских гаубицы М777.

В Службе внешней разведки (СВР) России прогнозируют скорый обвал фронта ВСУ. В ведомстве полагают, что в связи с этим действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом стремится не допустить сценария развала ВСУ и обороны ни на одном из фронтов, направляя последние военные транши и поставки украинской армии в экстренном порядке.

Ранее бойцы группировки «Днепр» организовали концерт на Новый год.

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