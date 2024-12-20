МО: ВСУ за неделю потеряли МиГ-29 и 440 бойцов в зоне группировки войск «Днепр»

Бойцы российской группировки войск «Днепр» за неделю уничтожили до 440 украинских военнослужащих, а также 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе три американских гаубицы М777. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский самолет МиГ-29, 18 снарядов РСЗО HIMARS, шесть ракет ATACMS, четыре авиабомбы Hammer, три ракеты Storm Shadow, одну ракету «Нептун» и 519 беспилотников ВСУ.

Всего за минувшую неделю потери ВСУ в живой силе составили до 13 250 человек, уточнили в Минобороны.

18 декабря Украина атаковала «Комбинат Каменский» в Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя Storm Shadow. В ответ на это Вооруженные силы РФ утром 20 декабря нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления Службы безопасности Украины и конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, которое производит ракетные комплексы «Нептун» и ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха».

Ранее Минобороны сообщило, как российский военный сорвал наступление ВСУ с помощью дрона.