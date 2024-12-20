Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны раскрыло недельные потери ВСУ в зоне российской группировки войск «Днепр»

МО: ВСУ за неделю потеряли МиГ-29 и 440 бойцов в зоне группировки войск «Днепр»
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Днепр» за неделю уничтожили до 440 украинских военнослужащих, а также 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе три американских гаубицы М777. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский самолет МиГ-29, 18 снарядов РСЗО HIMARS, шесть ракет ATACMS, четыре авиабомбы Hammer, три ракеты Storm Shadow, одну ракету «Нептун» и 519 беспилотников ВСУ.

Всего за минувшую неделю потери ВСУ в живой силе составили до 13 250 человек, уточнили в Минобороны.

18 декабря Украина атаковала «Комбинат Каменский» в Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя Storm Shadow. В ответ на это Вооруженные силы РФ утром 20 декабря нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления Службы безопасности Украины и конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, которое производит ракетные комплексы «Нептун» и ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха».

Ранее Минобороны сообщило, как российский военный сорвал наступление ВСУ с помощью дрона.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами