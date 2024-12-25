Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю и ударили по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия происходили в районе населенных пунктов Новоандреевка, Жеребянки Запорожской области, Приднепровское и Никольское Херсонской области.

«ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, девять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, три 152 мм орудия Д-20», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщали, что бойцы российской группировки войск «Днепр» за неделю уничтожили до 440 украинских военнослужащих, а также 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе три американских гаубицы М777.

Всего за прошлую неделю потери ВСУ в живой силе составили до 13 250 человек, уточнили в Минобороны.

Ранее в Работино обнаружили большое количество тел украинских военных.