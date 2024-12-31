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Российские бойцы организовали новогодний концерт на Запорожском направлении

Бойцы группировки «Днепр» организовали концерт на Новый год
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российские солдаты группировки войск «Днепр» организовали новогодний концерт для сослуживцев на Запорожском направлении. Об этом заявил командир подразделения, передает РИА Новости.

По его словам, концерт организовали силами музыкальной группы, собранной из состава полка. Кроме того, военные подарили сослуживцам сувениры, сладости и другие подарки.

«Силами музыкальной группы нашего полка мы организовали выездное поздравление для тех бойцов, которые сейчас находятся на позициях», — заявил он.

Командир отметил, что в мероприятии принимали участие Дед Мороз и Снегурочка.

До этого сообщалось, что в КНДР начала набирать популярность песня «Довоюй, родной» в исполнении жен участников специальной военной операции России на Украине.

Трек в исполнении жен участников СВО впервые был исполнен не только на русском, но и на корейском языке на концерте по случаю официального визита в КНДР министра обороны России Андрея Белоусова в конце ноября.

Ранее в Лондоне исполнили песню Пугачевой о мире без разрешения Кузьмина.

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