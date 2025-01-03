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Российские разведчики прогнозируют скорый обвал фронта ВСУ

СВР: на Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ
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Reuters

На Западе ожидают обвала обороны украинской армии на одном из направлений и давно заметили снижение боеспособности Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«По поступающей в СВР информации, в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ», — заявили в СВР.

В связи с этим действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом стремится не допустить сценария развала ВСУ и обороны ни на одном из фронтов, направляя последние военные транши и поставки украинской армии в экстренном порядке.

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что решение о мобилизации мужского населения на Украине с 18 лет будет подготовлено и принято офисом президента в ближайшее время.

Ранее Зеленский заявил об увеличении числа случаев самовольного оставления частей в ВСУ.

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