В Брянской области уничтожили восемь украинских дронов

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили в Брянской области восемь украинских дронов

Над территорией Брянской области сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Первоначально силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили пять дронов самолетного типа. Спустя 20 минут было сбито еще три беспилотника.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор выразил благодарность бойцам ПВО.

2 января глава Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении над регионом четырех украинских беспилотных летательных аппаратов.

В ночь с 1 на 2 января в общей сложности было сбито 13 дронов. Беспилотные летательные аппараты уничтожались над территорией Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областей.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.