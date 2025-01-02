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В Минобороны рассказали о сбитых за прошедшую ночь беспилотниках

МО: силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над несколькими регионами России
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Подразделения противовоздушной обороны российской армии уничтожили 13 беспилотников над несколькими регионами России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: один БПЛА над территорией Воронежской области, три над территорией Белгородской области, четыре над территорией Брянской области, четыре над территорией Курской области и один над территорией Калужской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

До этого губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что два беспилотных летательных аппарата сбили над территорией Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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