ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом против ВС РФ

В ВСУ создали «дроны-драконы», которые обливают позиции российских войск раскаленным металлом. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«При воспламенении она (смесь алюминия и оксида железа. – Прим. ред.) вызывает самоподдерживающуюся реакцию, из-за которой его практически невозможно потушить», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, такая смесь используется на Украине ВСУ против российской армии. Беспилотники, отмечает издание, «проносятся над российскими оборонительными позициями, осыпая противника дождем горящего металла, прежде чем обрушиться на него».

В ВСУ солдаты называют их «дроны-драконы».

12 октября сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и ликвидировали 47 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ.

Ранее украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС в ДНР.