В Орловской области уничтожили четыре украинских дрона

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили четыре украинских дрона

Над территорией Орловской области сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Глава области подчеркнул, что повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят необходимые проверки.

Клычков отметил, что противник, продолжая совершать атаки на мирное население в новогодние праздники, демонстрирует свою бесчеловечность. Но все его попытки являются тщетными, потому что сильная армия и надежный тыл обеспечивают победу России.

2 января губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку украинского дрона на регион.

За прошедшую ночь в общей сложности было сбито 13 беспилотников. Дроны уничтожались над территорией Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областей.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.