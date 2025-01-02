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В Орловской области уничтожили четыре украинских дрона

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили четыре украинских дрона
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Над территорией Орловской области сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Глава области подчеркнул, что повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят необходимые проверки.

Клычков отметил, что противник, продолжая совершать атаки на мирное население в новогодние праздники, демонстрирует свою бесчеловечность. Но все его попытки являются тщетными, потому что сильная армия и надежный тыл обеспечивают победу России.

2 января губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку украинского дрона на регион.

За прошедшую ночь в общей сложности было сбито 13 беспилотников. Дроны уничтожались над территорией Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областей.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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