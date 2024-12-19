Путин заявил, что все защитники России должны быть равны в выплатах

Все защитники России должны быть равны в выплатах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с волонтерами и сотрудниками Народного фронта, «За Россию» и ПАО «Ростелеком», сообщает ТАСС.

«Конечно, я все время об этом говорю, в том числе с руководством фонда «Защитники Отечества». В этом состоит моя позиция — никто не должен быть поставлен в разные условия из защитников интересов страны», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что все они, включая бывших сотрудников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», должны быть поставлены в равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса.

В ноябре Путин увеличил до 4 млн рублей размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции (СВО), получившим ранение, травму или контузию, которые привели к инвалидности.

В том же месяце президент РФ распространил на Росгвардию разовую выплату в 400 тысяч рублей за контракт на СВО.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.