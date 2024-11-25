Росгвардейцы смогут получать разовую выплату в 400 тыс. руб. за контракт на СВО

Разовая выплата в 400 тысяч рублей при заключении контракта для участия в спецоперации распространена на Росгвардию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В июле Путин установил единовременную выплату военным, заключающим с августа и до конца 2024 года контракт для участия в СВО. Теперь она положена и служащим войск национальной гвардии РФ.

Ранее военным, заключавшим контракт после 21 сентября 2022 года, полагалась единовременная выплата в размере 195 тыс. руб.

Путин также рекомендовал увеличить региональную выплату, ее размер должен быть не менее 400 тысяч рублей, а выплаты осуществляться за счет средств субъектов РФ. Приказ уже вступил в силу.

Летом 2024 года несколько регионов объявили об увеличении размера такой выплаты. В Москве обещают 1,9 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 1,8 млн руб, в Ростовской области — 1,2 млн рублей.

Ранее в России изменили порядок выплат за ранения на СВО.