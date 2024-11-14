Путин увеличил размер выплаты участникам СВО за инвалидность

Президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил до 4 млн рублей размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции на Украине, получившим ранение, травму или контузию, которые привели к инвалидности. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что в случае если увечье (ранение, травма, контузия) у бойца, повлекшее за собой наступление инвалидности, получено в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу упоминаемого указа, выплата будет производиться госфондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Данный указ вступает в силу с 14 ноября.

13 ноября правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий на СВО. Как прописано в документе, сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что ветерану СВО отказали в выплате после получения ранения, его права восстановил суд.