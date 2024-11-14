Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин увеличил размер выплаты участникам СВО за инвалидность

Путин увеличил до 4 млн рублей разовую выплату получившим инвалидность в СВО

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил до 4 млн рублей размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции на Украине, получившим ранение, травму или контузию, которые привели к инвалидности. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что в случае если увечье (ранение, травма, контузия) у бойца, повлекшее за собой наступление инвалидности, получено в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу упоминаемого указа, выплата будет производиться госфондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Данный указ вступает в силу с 14 ноября.

13 ноября правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий на СВО. Как прописано в документе, сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что ветерану СВО отказали в выплате после получения ранения, его права восстановил суд.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами