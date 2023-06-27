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Путин рассказал о будущем армии в России

Путин рассказал, какие военные должны сформировать костяк руководства ВС России

Руководить российскими Вооруженными силами должны те, кто должным образом проявляет себя в боевой работе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими Министерства обороны в Кремле, передает RT.

По словам российского лидера, он уже говорил об этом министру обороны Сергею Шойгу.

Глава РФ отметил, что такое руководство должно быть сформировано как в ближайшем будущем, так и на перспективу, в том числе и в авиационной части ВС РФ.

В ходе этой же встречи Путин заявил, что военнослужащие Минобороны РФ сыграли особую роль в подавлении мятежа.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ежедневно в ряды Вооруженных сил РФ вступают более 1,3 тыс. человек, а также в среднем 112 единиц техники, в том числе модернизированной. По его словам, рисков для формирования резервов в Минобороны не видят.

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