Путин рассказал о будущем армии в России

Руководить российскими Вооруженными силами должны те, кто должным образом проявляет себя в боевой работе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими Министерства обороны в Кремле, передает RT.

По словам российского лидера, он уже говорил об этом министру обороны Сергею Шойгу.

Глава РФ отметил, что такое руководство должно быть сформировано как в ближайшем будущем, так и на перспективу, в том числе и в авиационной части ВС РФ.

В ходе этой же встречи Путин заявил, что военнослужащие Минобороны РФ сыграли особую роль в подавлении мятежа.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ежедневно в ряды Вооруженных сил РФ вступают более 1,3 тыс. человек, а также в среднем 112 единиц техники, в том числе модернизированной. По его словам, рисков для формирования резервов в Минобороны не видят.