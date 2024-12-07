Российские войска за сутки уничтожили более 380 бойцов ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились свыше 380 бойцов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что всего за время боевых действий в российском регионе противник потерял свыше 38,8 тысячи военнослужащих.

Помимо этого, армия России уничтожила 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, более 1,2 тысячи боевых бронированных машин, свыше тысячи автомобилей и 308 артиллерийских орудий. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Среди прочего российская армия нейтрализовала 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин и 72 станции радиоэлектронной борьбы.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. По словам главы государства, сейчас в регионе «востребовано кризисное управление». Связано ли это выдвижение с возможной активизацией усилий российских войск по разгрому ВСУ в Курской области — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее РКК установил судьбу более 1,3 тысячи человек в Курской области.