«Выбить в короткие сроки». Связано ли назначение Хинштейна с «движем» в Курской области? Полковник Ходаренок не увидел связи между назначением Хинштейна и планами ВС РФ

Президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. По словам главы государства, сейчас в регионе «востребовано кризисное управление». Связано ли это выдвижение с возможной активизацией усилий российских войск по разгрому ВСУ в Курской области — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Некоторые наблюдатели связывают назначение Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области с возможной активизацией действий российской армии по нанесению поражения Вооруженным силам Украины в регионе.

По словам политолога Сергея Маркова, «в Киеве и Вашингтоне» расценивают назначение как индикатор масштабного наступления армии России с использованием жестких методов: якобы Москва хочет полностью овладеть временно захваченной ВСУ частью региона до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы иметь сильную позицию на переговорах.

При этом военблогер Юрий Подоляка 5 декабря в своем Telegram-канале сообщил, что на Курском направлении начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои.

Тут надо заметить, что далеко не все должностные лица в армии и на флоте посвящены в особенности оперативного планирования и боевого применения войск, и уж тем более к этим вопросам не допущены сугубо гражданские лица. Как правило, к разработке операций в полном объеме допускаются командующий, начальник штаба, начальник оперативного управления, два-три офицера-оператора. Все остальным функционерам информация доводится в части, их касающейся.

Безусловно, Александр Хинштейн как глава региона может быть включен в состав Военного совета одного из оперативно-стратегических объединений ВС РФ, но в то же время у него в ближайшее время будет более чем достаточно и сугубо своих задач как губернатора области.

В частности, на встрече с Хинштейном президент России Владимир Путин отметил, что «сейчас в Курской области востребовано кризисное управление», а по мере освобождения территории от противника «нужно будет очень много сделать» для восстановления жилищно-коммунального хозяйства и экономики. При этом главным приоритетом президент назвал оказание помощи людям, которые в ней нуждаются.

Это колоссальный объем работы, и времени на то, чтобы вникать в чисто военные вопросы, у губернатора просто не будет. Да и в этом, по большому счету, нет особой необходимости.

«Вытеснение» или разгром?

Вопросом, когда же российская армия «вытеснит» ВСУ с временно захваченной территории, задаются многие россияне. И если решение этого вопроса затягивается, то люди хотят узнать — в чем же дело?

Для начала разберемся, что в военном искусстве значит термин «вытеснение», который столь часто в последнее время употребляется по отношению к боевым действиям в Курской области.

На практике «вытеснение» означает, что каких-либо решительных результатов в ходе наступательной операции не достигнуто: атаки оборонительных рубежей противника не увенчались успехом, стремительного продвижения в глубину обороны неприятеля не произошло, выйти на тылы и коммуникации врага не удалось — то есть цели по решительному разгрому противника не достигнуты, а все бои и сражения свелись к медленному продвижению войск и вытеснению противника с захваченной территории.

То есть врагу в этом случае удалось отойти организованно, умело сдерживая арьергардными боями действия наших войск. Вот что такое «вытеснение». Иными словами, и это без преувеличения, «вытеснение» и «провал наступательной операции» — синонимы. Так что слово «вытеснение» при описании событий в Курской области лучше не употреблять.

Что нужно для разгрома ВСУ?

Что же нужно для того, чтобы боевые действия в Курской области завершились скорейшим и решительным разгромом ВСУ и позорным изгнанием украинских военных с российской территории?

Для начала надо разобраться, соответствуют ли кадры поставленным задачам. То есть могут они в самое короткое время нанести тяжелое поражение противнику или нет. Если нет, то необходимо укрепить руководство соответствующей группировкой войск. В любом случае надо начинать с этого, иначе выделенные для решения поставленной задачи войска, силы, средства, ресурсы будут потрачены впустую, а все их действия сведутся разве что к «вытеснению». В общем, как раньше, так и сегодня кадры решают все.

Далее надо присмотреться, достаточно ли в распоряжении командующих и командиров сил и средств, не нуждается ли группировка войск, ведущая боевые действия на этом направлении, в существенном усилении.

Разберем это всего лишь на нескольких примерах.

К примеру, каков летный ресурс частей и соединений оперативно-тактической (армейской) авиации, выделенный на боевые действия в Курской области? Летный ресурс — это количество боевых вылетов, обеспеченных авиационным топливом и авиационными средствами поражения. Так что надо разобраться и уточнить: позволяет ли он достичь поставленных целей или же его недостаточно. Ресурсом, напомним, занимается, центр. И летный ресурс — это один из важнейших вопросов при ведении боевых действий. Если он недостаточен, то никакое мужество пехоты не позволит добиться решительных результатов.

Далее. Требуется оценить, какова потребность группировки, ведущей боевые действия на Курском направлении, в ракетах и боеприпасах и что надо сделать, чтобы довести эти запасы до требуемых норм. При этом нужно уточнить, своевременно ли осуществляется подвоз снарядов и мин на огневые позиции. Ведь если нет боеприпасов в достаточном количестве – нет и надежного огневого поражения противника.

Переходим к богу войны — артиллерии. Уточняем, соответствует ли количество выделенных на операцию артиллерийских полков, бригад и полков/бригад реактивной артиллерии поставленным задачам? Или же требуется существенное усиление группировки артиллерии и ракетных войск? Если требуется — то какое и в каком объеме.

А если командующим и командирам предоставлено все для выполнения задач, то возвращаемся к кадрам — обладают ли они сами необходимыми полководческими данными?

Это всего лишь несколько пунктов из сложного и объемного комплекса мероприятий по организации наступательной операции. Сегодня выбить противника из Курской области — одна из важнейших даже не оперативных, а военно-политических задач. И сделать это надо в максимально короткие сроки. Во всяком случае, хочется надеяться, что эта задача будет выполнена нашими войсками до Нового года и противник с позором и большими потерями будет изгнан с российской земли.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).