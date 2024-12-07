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РКК установил судьбу более 1,3 тысячи человек в Курской области

Российский Красный Крест узнал судьбу более 1,3 тысячи человек в Курской области

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Российский Красный Крест

Российский Красный Крест (РКК) узнал о судьбе более 1,3 тысячи человек в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что за период работы в регионе РКК восстановил семейную связь с 1025 гражданскими лицами и 303 военнослужащими.

При этом количество обращений о восстановлении семейных связей, утраченных в следствие нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, составляет 6466.

Также в РКК с августа поступило 10 303 звонков для оказания психологической помощи и уточнения сведений по поступившим обращениям.

До этого ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщил, что с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли в регионе каждого седьмого военного и каждый пятый танк.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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