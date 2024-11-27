В МИД заявили, что точка невозврата по размещению ракет в АТР пока не пройдена

В вопросе развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в ответ на аналогичные действия США пока не пройдена точка невозврата. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы по-прежнему призываем Вашингтон и столицы стран — партнеров США в АТР остановиться и пересмотреть решение о размещении американских систем. Иначе они столкнутся с очень нестабильной ситуацией в безопасности в своем регионе», — сказал Рябков.

По его словам, внедрение американских ракет средней и меньшей дальности в АТР стало «обычной практикой». Он подчеркнул, что Россия с этим не будет мириться, и призвал принять «компенсирующие и балансирующие меры».

25 ноября Рябков заявлял, что Россия может разместить РСМД в Азии в ответ на действия США. Под РСМД имеются в виду все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. В ответ Россия также вышла из договора.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна начать производить собственные РСМД в ответ на использование США таких ракет во время военных учений в Дании и на Филиппинах.

Ранее Путин назвал ошибкой США разрушение Договора о РСМД.