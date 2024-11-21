Путин назвал ошибкой США разрушение Договора о РСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты допустили ошибку в 2019 году, расторгнув в одностороннем порядке Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Трансляцию выступления российского лидера вел телеканал «Россия 1».

«Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал российский лидер.

Также он обвинил США в том, что они разрушили международную систему безопасности и толкают мир к глобальному конфликту.

28 июля президент России, выступая на параде Военно-морского флота РФ, прокомментировал планы США с 2026 года разместить на немецкой территории комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Российский лидер указал, что Москва перестанет считать себя обязанной соблюдать мораторий на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.

Ранее в МИД РФ прокомментировали выход США из ДРСМД.