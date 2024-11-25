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МИД: РФ может разместить ракеты средней дальности в Азии

Рябков: РФ может разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азии

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россия может разместить РСМД в Азии в ответ на действия США. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Под РСМД имеются в виду все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», — заявил он.

До этого Путин назвал ошибкой США разрушение Договора о РСМД.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. В ответ Россия также вышла из договора.

20 февраля того же года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть средства ядерного сдерживания, в сфере досягаемости которых будут как территории, где будут размещены эти ракеты, так и территории, где находятся центры принятия решений об их применении (то есть США).

28 июня 2024 года президент РФ заявил, что Россия должна начать производить собственные РСМД в ответ на использование США таких ракет во время военных учений в Дании и на Филиппинах.

Ранее Путин заявил, что РФ будет решать вопрос с РСМД в зависимости от действий противника.

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