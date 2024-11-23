Иранский аналитик прокомментировал применение Россией ракеты «Орешник»

Применение Россией ракетных систем средней дальности «Орешник» — это превентивный акт обороны России перед лицом новых угроз и ответ на разрешение США наносить удары вглубь РФ западным оружием. Таким мнением с РИА Новости поделился иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.

«Применение гиперзвуковых баллистических ракет «Орешник» было ответом на враждебную политику США, разрешением киевскому режиму атаковать территорию России, а также превентивным актом обороны РФ перед лицом новых угроз» — сказал он.

Накануне генерал-майор ВВС Египта в отставке Хишам аль-Халаби заявил, что запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник» на Украине является четким посланием президента России Владимира Путина коллективному Западу.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Путин подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал важную особенность «Орешника».