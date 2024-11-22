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Путин назвал важную особенность «Орешника»

Путин: «Орешник» сопоставим по могуществу с оружием стратегического назначения

Гиперзвуковой комплекс «Орешник» при массированном применении по объектам противника будет сопоставим по мощи с оружием стратегического назначения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с представителями оборонки, руководством Минобороны и разработчиками ракетных систем.

«В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения», — сказал Путин.

При этом он обратил внимание, что по факту «Орешник» — это не межконтинентальная баллистическая ракета, поэтому не является стратегическим оружием. Это также и не средство массового поражение, поскольку «Орешник» — высокоточное оружие.

На том же совещании главком Ракетных войск стратегического назначения отметил, что «Орешник» способен поражать цели по всей Европе.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков объяснил, почему Россия предупредила США о запуске «Орешника».

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