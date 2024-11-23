Египетский генерал назвал запуск «Орешника» по Украине четким посланием Путина

Применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» на Украине является четким посланием президента РФ Владимира Путина странам коллективного Запада. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генерал-майор ВВС Египта в отставке Хишам аль-Халаби.

«Сам факт использования гиперзвуковых ракет на театре военных действий, который позволяет использовать обычные ракеты, это очень четкий сигнал о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, к которому у Европы и Америки нет противодействия», — сказал он.

По его словам, на Западе не существует систем противоракетной обороны, способных эффективно отражать гиперзвуковые ракеты.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал важную особенность «Орешника».