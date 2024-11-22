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Путин заявил, что системы «Орешник» нет в других странах

Путин отметил, что системы «Орешник» нет в других странах

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Важно, что система «Орешник» уже сегодня есть у России, в отличие от других стран. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, передает РИА Новости.

До этого Путин заявил, что решение по серийному производству системы уже принято. Он также подчеркнул, что Россия будет продолжать испытания комплекса «Орешник».

Разработчики гиперзвуковых ракетных систем «Орешник» будут представлены к государственным наградам.

Накануне российский лидер в своем обращении к россиянам подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

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