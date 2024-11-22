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Путин анонсировал серийное производство системы «Орешник»

Путин: принято решение по серийному производству системы «Орешник»

Решение по серийному производству системы «Орешник» принято. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, передает РИА Новости.

Российский лидер поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы. По его словам, решение по серийному производству «Орешника» «практически организовано».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

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