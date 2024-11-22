Путин анонсировал продолжение испытания комплекса «Орешник»

Россия будет продолжать испытания комплекса «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещани с руководством Минобороны, передает РИА Новости.

«Орешник» — это высокоточное оружие, оно не является средством массового поражения», — подчеркнул Путин

По его словам результаты использования комплекса по объектам противника будут сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.