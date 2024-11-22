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Путин пообещал наградить создателей системы «Орешник»

Путин: создателей «Орешника» представят к госнаградам

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Разработчики гиперзвуковых ракетных систем «Орешник» будут представлены к государственным наградам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, предприятий ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

Он уточнил, что будут награждены те, кто проектировал и организовывал производство новейшего комплекса.

До этого российский лидер заявил, что решение по серийному производству системы уже принято. Он также подчеркнул, что Россия будет продолжать испытания комплекса «Орешник».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

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