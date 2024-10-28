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Эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире

Аналитик Кузник: саммит БРИКС показал, что влияние Путина в мире выросло

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Алексей Даничев/РИА Новости

Прошедший 22–24 октября саммит БРИКС в Казани продемонстрировал, что президент России Владимир Путин не оказался в изоляции, а его авторитет и влияние выросли. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

«(Путин. – Прим. ред.) далеко не изолированная фигура-изгой на мировой арене, его авторитет и влияние выросли», — подчеркнул он.

Аналитик отметил, что многие страны выступили против проведения Россией СВО на Украине, однако они же признают, что соответствующий шаг был спровоцирован непрерывным расширением НАТО на восток.

Кузник добавил, что общим результатом саммита БРИКС стал вызов, который организация бросила в адрес финансовой и политической гегемонии Соединенных Штатов.

До этого Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявлял, что центр тяжести в мире сместился к БРИКС.

Ранее создание платежной системы БРИКС назвали жизненной необходимостью.

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