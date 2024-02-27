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Военный эксперт оценил мощность войск ЕС и их способность помочь Украине

Военный эксперт Подберезкин: ВС России в 10 раз сильнее армий США и Евросоюза

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Global Look Press

Отправка сухопутных войск стран Евросоюза не сильно поможет Украине и не переломит ситуацию в ее пользу, уверен военный эксперт Алексей Подберезкин. По его словам, Вооруженные силы России превышают по силе армии США и ЕС в десять раз.

«У Франции сухопутные силы небольшие, вооружений и военной техники, за исключением авиации, очень немного. В Англии сухопутных сил практически не осталось… Поэтому, не очень понимаю, что они могут направлять, – заявил Подберезкин в беседе с НСН. – При этом вся иностранная техника хороша в песках Сахары или в других местах. На Украине эта техника не годится с ее климатом и почвой».

В целом сухопутные войска Франции, Англии и Германии насчитывают порядка 300-350 тысяч военных, и максимум, что они смогут – удвоить украинские силы, убежден эксперт.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину Подберезкин оценил как пропаганду, заявив, что отправка воинских частей любыми странами, даже не входящими в НАТО, будет означать начало войны с Россией.

Наступление российских военных после взятия Авдеевки беспокоит страны ЕС, однако до конца года они не успеют переломить ситуацию, уверен военный эксперт.

«Они начали говорить об этом с испугу, уж очень им не хочется признать поражение ВСУ и Украины в этом году, но это придется сделать», – заключил он.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. После этого в России заявили о возрастающем риске прямого столкновения с НАТО, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее идею отправить войскам на Украину прокомментировал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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