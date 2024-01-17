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Россию поставили на вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира

GFP: Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024.

Армия США возглавила рейтинг, получил индекс боевой мощи 0,0699. На втором месте Россия с рейтингом 0,0702. На третьем — Китай с рейтингом 0,0706. Также в пятерку сильнейших армий вошли Индия и Южная Корея. Места с шестого по десятое заняли Великобритания, Япония, Турция, Пакистан, Италия. Украина заняла 18-е место в рейтинге, а Германия — 19-е.

Составители рейтинга уточнили, что при его составлении учитывали более 60 факторов, включая финансовые показатели и географическое расположение стран.

В октябре прошлого года аналитики U.S. News & World Report поставили РФ на первое место в рейтинге сильнейших армий мира. Второе и третье места в рейтинге армий заняли США и Китай соответственно. На четвертое аналитики вынесли армию Израиля, а на пятое — силы Южной Кореи. Шестое место заняла Украина.

Ранее глава МИД Украины Кулеба назвал ВСУ наиболее закаленной армией в Европе.

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