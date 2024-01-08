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В США заявили, что российская армия стала сильнее с начала СВО

Профессор Миршаймер: ВС РФ стали сильнее в результате конфликта на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России эволюционировали с начала военной спецоперации на Украине и стали еще сильнее чем раньше. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

»ВС России стали еще сильнее в результате военного конфликта. Им пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения. Теперь у России еще более грозные войска», — считает ученый.

По мнению Миршаймера, то, что США решили развязать конфликт на Украине, — катастрофическая ошибка, поскольку санкции против РФ не сработали, а российская армия нарастила свою военную промышленность, сильно сместив баланс сил не в пользу Киева. Профессор полагает, что «украинцы обречены проиграть», и все разумные люди это понимают.

До этого о том, что худший сценарий развития конфликта для Украины постепенно становится реальностью, заявил экс-главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. Он считает, что украинцы вряд ли отразят масштабные удары ВС РФ, так как испытывают снарядный голод.

Ранее стало известно, сколько военных потеряли ВСУ на Донецком направлении.

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