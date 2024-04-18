ВСУ могут мобилизовать тысячи заключенных

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что на Украине могут призвать около 10 тыс. заключенных. С таким заявлением он выступил в эфре Radio NV.

«При наших потребностях в мобилизации это ничего», — подчеркнул он.

Всего в пенитенциарных учреждениях Украины находится около 45 тыс. человек.

До этого стало известно, что на Украине в мае начнут проверять «ограниченно годных» для мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.