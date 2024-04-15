На Украине начнется прохождение повторных медосмотров «ограниченно годных»

На Украине прохождение повторных медицинских осмотров на определение пригодности к службе гражданами, которые ранее были признаны «ограниченно годными», начнется в середине мая. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, пишет Telegram-канал «Украинская правда».

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.