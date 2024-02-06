На Украине продлили действие военного положения и мобилизации

Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении в стране действия военного положения на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Свои голоса за продления действия военного положения отдали 335 депутатов, не голосовали 20 человек. При этом ни один парламентарий не выступил против этого закона.

Также Верховная рада утвердила указ президента о продолжении мобилизации. Сроки те же. «За» проголосовали 323 депутата, против — никто, не пожелал отдать свой голос один человек.

Накануне, 5 февраля, законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине внес в Раду президент Зеленский.

На Украине с 24 февраля 2022 года — с начала российской спецоперации — введен режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие военного положения и мобилизации неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в ноябре 2023 года — до 14 февраля.

Ранее в Раде предложили сажать в тюрьму бежавших за рубеж уклонистов.