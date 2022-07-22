В Минобороны РФ заявили, что ВСУ пытаются заполучить ТОС «Солнцепек»

Украинские войска начали охоту за российскими тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек» из-за их эффективности и мощи. Об этом заявил заместитель командира тяжелого огнеметного взвода Иван в видео, размещенном в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ролике показано, как российские военные готовят ТОС к стрельбе, после чего ведут огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В частности, продемонстрированы объемные взрывы, происходящие из-за снарядов системы.

«За данной машиной, как и за экипажем, очень много ведется охоты. В связи с ее спецификой и уникальностью», — рассказал Иван.

По его словам, украинские военные опасаются термобарических реактивных снарядов ТОС, от которых невозможно спрятаться в блиндаже, поскольку они создают во время взрыва чрезмерное давление и огненный шар температурой около 3 000°C.

Одна боевая машина «Солнцепек» оснащена 24 термобарическими снарядами, которые могут накрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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