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В Екатеринбурге три человека пострадали в результате ДТП

В Екатеринбурге автомобиль наехал на трех человек и врезался в магазин

В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек, после чего врезался в стену магазина. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 16 июня около 5:25 по местному времени (2:25 мск) в поселке Горный Щит у дома 9 по улице Буденного Чкаловского района Екатеринбурга. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan допустил наезд на стоящих у торговой точки трех пешеходов с последующим наездом на стену здания.

После аварии двое мужчин и женщина доставлены в больницу с травмами головы. Водитель иномарки от прохождения процедуры освидетельствования на трезвость отказался.

Региональная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

15 июня в Сочи на автодороге четыре человека пострадали в аварии с участием грузовика.

В этот же день на 37-м километре МКАД произошло массовое ДТП. Во время движения столкнулись пять автомобилей.

Подобный случай до этого произошел на внешней стороне МКАД. Во время движения столкнулись такси и грузовик с прицепом. В результате одна из машин перевернулась и въехала в мост.

Ранее в Москве BMW влетел в пару, которая ехала на одном самокате.

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