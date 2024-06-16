Стало известно, кого взяли в заложники в ростовском СИЗО

Заключенные ростовского СИЗО взяли в заложники надзирателя и оперативного сотрудника. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что преступники, захватившие заложников в ростовском СИЗО, требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Как уточняет источник Telegram-канала «Baza», весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге и направлены к СИЗО. Туда же направлены бригады скорой помощи.

До этого сообщалось, что в СИЗО был отправлен глава управления департамента министерства обороны России по обеспечению гособоронзаказа полковник Владимир Вертелецкий.

По версии следствия, в 2022 году он принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались невыполненными. Общий ущерб, нанесенный государству, составил 70 млн рублей.

Ранее суд в Москве выпустил из СИЗО двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников СКР.