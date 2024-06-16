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Капризный ребенок сорвал вылет самолета, не желая пристегиваться

Metro: в Колумбии вылет самолета задержали на час из-за капризного ребенка

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Shutterstock/Eaum M

В Колумбии маленький ребенок сорвал вылет самолета, не желая пристегиваться ремнем безопасности. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел на борту авиакомпании Latam, воздушное судно готовилось к вылету в Боготу. Однако вылет пришлось перенести из-за капризного ребенка.

Маленький пассажир летел с родителями и наотрез отказался пристегиваться ремнем безопасности. Командир самолета принял решение вернуться к выходам на посадку, мальчика и его отца пришлось высадить. Из-за произошедшего рейс задержали на час.

До этого сообщалось, что британский турист арестован после дебоша на борту авиалайнера, летевшего из Манчестера на остров Майорка, мужчина приставал к бортпроводнице. Инцидент произошел во время полета на испанский остров Майорка, нетрезвый турист сначала домогался стюардессы, а затем начал приставать к пассажиркам. На замечания экипажа путешественник не реагировал. Вместе с приятелем он продолжил вести себя неадекватно и закурил на борту. Британского туриста задержали в аэропорту Майорки, мужчина был доставлен в отдел полиции, его обвиняют в нарушении правил воздушной безопасности.

Ранее пьяный пассажир разделся на борту самолета и напал на экипаж.

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