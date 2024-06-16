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На Украине жалуются из-за роста цен на оружие в шесть раз

На Украине рассказали о закупках оружия у посредников и росте цен в шесть раз

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Inna Varenytsia/Reuters

Основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо заявил, что поставок оружия от стран Запада недостаточно, Украине приходится докупать его у спекулянтов из-за чего цены на вооружение выросли в шесть раз. Об этом он рассказал изданию The Sunday Times.

«Переданного нам оружия недостаточно», — сказал Пикузо.

Он добавил, что в первые месяцы конфликта с Россией Украина получала 60% вооружения от Запада, а остальное закупала самостоятельно.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе отклонили предложение ежегодно выделять Украине $40 млрд на оружие. В марте страны НАТО отклонили предложение Столтенберга ежегодно предоставлять Украине $100 млрд в год на вооружение.

До этого 13 из 32 стран НАТО согласились поделиться танками с Украиной. Лидерами коалиции стали Германия, Италия и Польша. По словам министра, в нее также вошли Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США, Турция. Целью коалиции является координация поставок бронетехники Украине.

Ранее Столтенберг отреагировал на предложение Путина о мире.

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