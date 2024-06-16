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Украинец Гвоздик проиграл американцу Бенавидесу в поединке за пояс WBC

Украинский боксер Гвоздик проиграл бой за титул временного чемпиона WBC

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https://www. instagram.com/alex_gvozdyk/

В Лас-Вегасе состоялся поединок за вакантный титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и представителем США Дэвидом Бенавидесом. Победителем стал американский боксер.

Бой продлился все 12 раундов. По его итогам убедительную победу единогласным решением судей одержал Бенавидес. Счет судейских записок — 116-112, 117-111, 119-109 в пользу американца.

Это поражение стало для 37-летнего Гвоздика вторым в профессиональной карьере при 20 победах — в 2019 он также проиграл россиянину Артуру Бетербиеву. Бенавидес остался непобежденным, выиграв все 29 боев на профессиональном ринге.

Главным событием вечера был бой за титул чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между американскими боксерами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином. Дэвис нокаутировал соперника в восьмом раунде и защитил титул. Теперь на его счету 30 побед, из них 28 — досрочных, и ни одного поражения.

Ранее Бенавидес назвал украинца Усика животным.

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