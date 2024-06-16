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Стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм

РИА: захватчики в ростовском СИЗО проходят по террористическим статьям

Заключенные, которые захватили заложников в ростовском СИЗО, проходят по «террористическим» статьям. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.

«У захватчиков террористические статьи», — сказал он.

Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников УИС. Преступники требуют автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора.

Telegram-канал «Baza» сообщает, весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге и направлены к СИЗО. Туда же направляются бригады скорой помощи.

До этого сообщалось, что в СИЗО отправили главу управления департамента министерства обороны России по обеспечению гособоронзаказа полковника Владимира Вертелецкого.

По версии следствия, в 2022 году он принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались невыполненными. Общий ущерб, нанесенный государству, составил 70 млн рублей.

Ранее суд в Москве выпустил из СИЗО двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников СКР.

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