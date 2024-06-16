ОМОН прибыл к зданию СИЗО, где заключенные взяли в плен заложников

Сотрудники ОМОНа прибыли к ростовскому СИЗО, где участники террористической организации взяли в заложники сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что заключенные, которые захватили заложников в ростовском СИЗО, проходят по «террористическим» статьям.

Сообщалось также, что преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Как уточнял источник Telegram-канала «Baza», весь личный состав МВД и Росгвардии был поднят по тревоге и направлены к СИЗО. Туда же направлены бригады скорой помощи.

До этого 27-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Козлов, захваченный в плен палестинской радикальной организацией ХАМАС, был освобожден израильской армией. Он чуть не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее ХАМАС сообщили о гибели израильских заложников при операции в Нусейрате.