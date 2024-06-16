Медведь напал на машину с людьми на Сахалине

В Охинском районе Сахалинской области медведь вышел на дорогу и напал на автомобиль с людьми. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел на трассе в Охинском районе, легковой автомобиль остановился обочине из-за неисправности, в машине находились водитель и двое пассажиров. Неожиданно на дороге появился крупный медведь, хищник проявил интерес к автомобилю, обнюхал его со всех сторон и встав на капот, оторвал дворник.

«Да и черт с ним», — прокомментировал потерю дворника один из пассажиров авто.

Изучив добычу, медведь скрылся, люди не пострадали. Известно, что у машины сломалась гидромуфта, водитель остановился на обочине, ожидая другое авто с тросом.

До этого сообщалось, что в Пермском крае в заповеднике «Вишерский» медведь пробрался в дом и устроил погром, хищник проник в помещение, выбив дверь. О произошедшем рассказали сотрудники заповедника, прибыв с рабочей поездкой на кордон Хальсории, они обнаружили разгромленный дом. В помещение пробрался медведь и устроил погром, хищник разворотил кухонную утварь, разбросал вещи, книги и карты, передвинул мебель, разломал кухонный стол, вырвал и обглодал матовые лампочки на стенах и потолке. Погостив в разгромленном доме, косолапый вернулся в лес.

Ранее медведь вломился в дом пенсионерки и съел ее.