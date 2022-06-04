Военная операция на Украине. День 101-й

В селе Безымено Белгородской области восстановлены все дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, работы велись две недели. ⠀ «Обстрел со стороны Украины здесь был 17 мая. Всего было повреждено 4 домовладения: где-то были выбиты окна и посечены заборы, а где-то дому досталось сильно. В одном из домовладений была полностью разрушена хозпостройка вместе со всей живностью».
Волонтеры привезли 14-летнему Паше и его маме-инвалиду в Луганск вещи и документы из их квартиры в Рубежном, подарили чайник и три велосипеда, пишет РИА «Новости».
Ранее агентство сообщило о подростке, который месяц прожил в бомбоубежище в Рубежном и писал дневник.
«Мальчик увлекается чтением фантастики и не ожидал, что его собственная жизнь будет похожа на постапокалипсис».
Росавиация сообщила о продлении ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 12 июня, пишет Shot.
Временно нельзя летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Западные страны исчерпали свой арсенал сдерживания России, приняв шестой пакет санкций. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
США, ЕС и Великобритания обсуждают условия прекращения огня на Украине без участия представителей Киева, сообщили источники CNN. Переговоры ведутся в том числе по четырехэтапному плану урегулирования, предложенному Италией, однако США выступают против него.
Ситуация на Украине показала изолированность западных стран от остального мира, считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони — РИА «Новости» со ссылкой на издание Giornale.
«Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего».
Он также обратил внимание, что Турция, которая играет немаловажную роль в НАТО отказалась присоединяться к ограничениям.
Минобороны показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» во время спецоперации России на Украине.
В ведомстве подчеркнули, что «комплекс «роняет» разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, «глушит» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника».
Власти Херсонской области заявили, что уже 1,5 тыс. граждан изъявили желание получить российское гражданство.
В ближайшее время в регионе откроются пункты приема документов. Первые появятся в Новой Каховке и прилегающем районе — ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
Зеленский призвал мэров американских городов разорвать связи со своими побратимами в России — ТАСС со ссылкой на New York Times.
«Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована».
Отмечается, официальные представители Портленда (побратим Архангельска) напомнили в комментарии NYT о заявлении международной программы городов-побратимов, в котором прописано, что приостановка или прекращение побратимских отношений с российским городом-партнером не должна быть ответом на спецоперацию на Украине.
Тем временем Россия устанавливает побратимские связи с городами Донбасса. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Луганске, где встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. В результате переговоров Москва стала побратимом Луганска.
Стремоусов также рассказал РИА «Новости», что украинские власти заблокировали счета граждан на территории Херсонской области.
По его словам, люди не могут снять свои деньги, а карточки Приватбанка и Ощадбанка перестали обслуживать. Но он добавил, что в скором времени на территории региона заработают банки, которые связаны с российской банковской системой.
В Херсонской области в настоящее время главное — вернуть регион к нормальной жизни. Что касается референдума о вступлении в состав России, то он пока на повестке дня не стоит. Голосование возможно после улучшения ситуации в области. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что с декабря прошлого года потратил «около сотни часов» на телефонные разговоры с российским коллегой о событиях на Украине.
Макрон подчеркнул, что «нельзя унижать Россию», чтобы когда закончится спецоперация, можно было «найти выход с помощью дипломатии».