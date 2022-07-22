Военная операция на Украине. День 149-й

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Жители Лисичанска (ЛНР), начали возвращаться в город после ухода из него ВС Украины, сейчас там живет около 33 тыс. человек, сообщил ТАСС врио мэра Андрей Скорый.

«Сейчас в городе проживает около 33 тыс. человек. Если будем инфраструктуру восстанавливать, дадим свет и воду, то люди начнут приезжать. <...> У нас было 130 тыс. населения в 2014 году, а уже при украинских нацистах уехало очень много людей. После освобождения города люди начинают возвращаться», — сказал он.