Стало известно о требованиях захвативших ростовское СИЗО преступников

Преступники, захватившие заложников в ростовском СИЗО, требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в случае выполнения этих условий преступники отпустят заложников. В сторону ростовского СИЗО выдвинулся ОМОН.

Во ФСИН России также сообщили, что в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

До этого стало известно, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС).

13 июня сообщалось, что в СИЗО был отправлен глава управления департамента министерства обороны России по обеспечению гособоронзаказа полковник Владимир Вертелецкий.

По версии следствия, в 2022 году он принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались невыполненными. Общий ущерб, нанесенный государству, составил 70 млн рублей.

Ранее суд в Москве выпустил из СИЗО двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников СКР.