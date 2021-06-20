В Испании призвали НАТО к сотрудничеству с Россией

НАТО следует сотрудничать с Россией и Китаем, несмотря на необходимость сохранения твердого подхода в отношении к двум странам. Об этом заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая в интервью газете La Vanguardia.

«Вопрос не в том, чтобы определять Китай и Россию как наших новых соперников, а в том, чтобы увидеть, какими будут наши отношения с ними, исходя из рисков», — сказала министр.

По ее словам, саммит НАТО, который прошел 14 июня, определил риски и действующие лица на современной международной арене. Как отметили в испанском МИД, к классическим рискам добавились новые, среди которых изменение климата.

Ранее стало известно, что НАТО впервые за 11 лет разработает новую стратегическую концепцию, чтобы ответить «на действия России» и вызовы со стороны Китая. Старт работе над документом дан на саммите НАТО в Брюсселе, предполагается, что она будет завершена до конца текущего года.