Песков: Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что передвижение российской армии по территории государства не должно вызывать беспокойство у других стран, так как РФ не представляет угрозы для них. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны», — подчеркнул он, ответив на сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

Кроме того, Песков отметил, что Россия не представляет угрозу ни для одного государства мира, в том числе и для Украины. По его словам, РФ всегда очень внимательно относится к своей безопасности.

Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 апреля.