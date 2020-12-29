Трое российских военных госпитализированы после обстрела БТР в Сирии

Трое российских военных госпитализированы после обстрела бронетранспортера (БТР) в сирийском Идлибе, заявил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. Его слова приводит РИА «Новости».

БТР российской военной полиции был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований, рассказал Сытник.

По словам контр-адмирала, трое российских военных получили легкие ранения, их оперативно эвакуировали в госпиталь. В настоящее время жизни и здоровью военнослужащих ничто не угрожает.

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