США создадут пушку, «способную обстреливать Москву»

США готовится принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную суперпушку Strategic Long Range Cannon (SLRC). Об этом сообщает Popular Mechanics.

По информации издания, SLRC сможет поражать цели на расстоянии более 1850 километров. Это в 50 раз больше, чем подобные действующие орудия.

С появлением суперпушки в США могут возродиться линкоры типа Montana.

«Из Северного моря Montana могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву», — пишет издание.

Кроме того, один линкор Montana в Индийском океане может быть нацелен на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали.

Такой линкор, как отмечает журнал, мог бы переносить по четыре пушки SLRC.

Испытания прототипа оружия намечены на 2023 год.

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