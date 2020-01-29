Афганистан назвал причину крушения самолета ВВС США

Афганистан назвал причину упавшего в Газни самолета ВВС США Bombardier E-11A. Об этом сообщает телеканал 1TV.

Директор подразделения по контролю за воздушным движением Управления гражданской авиации Афганистана Гулама Масума заявил, что причиной стали технические проблемы самолета.

Он уточнил, что воздушное судно потерпело крушение в результате «отказа двигателя».

По словам Масума, пилот при этом принял попытку аварийно посадить самолет в аэропорту города Шарана, который находится в граничащей с Газни провинцией Пактика.

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